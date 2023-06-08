Каролина Мухова победила Арину Соболенко и вышла в финал Roland Garros
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Каролина Мухова выиграла у представительницы Белоруссии Арины Соболенко в полуфинале проходящего в Париже турнира Большого шлема Roland Garros.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу Муховой.
Спортсменка из Чехии в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 43-е место, Соболенко - второе.
В финале Мухова сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша, №1 рейтинга WTA) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).
Мухова вышла в финал турнира Большого шлема впервые в карьере.