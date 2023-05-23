Источник сообщил об отказе сборной Камеруна по футболу сыграть с Россией
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Камеруна по футболу отказалась от участия в товарищеском матче против национальной команды России, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, правительство Камеруна запретило сборной страны играть с россиянами.
Предполагалось, что матч Россия – Камерун пройдет 15 июня на московском стадионе "Лужники".
Сборная России по футболу сейчас находится под санкциями со стороны ФИФА и УЕФА, из-за которых не может принимать участия в официальных турнирах.