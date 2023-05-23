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Источник сообщил об отказе сборной Камеруна по футболу сыграть с Россией

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Камеруна по футболу отказалась от участия в товарищеском матче против национальной команды России, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, правительство Камеруна запретило сборной страны играть с россиянами.

Предполагалось, что матч Россия – Камерун пройдет 15 июня на московском стадионе "Лужники".

Сборная России по футболу сейчас находится под санкциями со стороны ФИФА и УЕФА, из-за которых не может принимать участия в официальных турнирах.

Камерун УЕФА ФИФА Лужники футбол
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