Россиянин Атаев завоевал золото ЧМ по боксу в весовой категории до 86 кг

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Шарабутдин Атаев стал обладателем золотой медали проходящего в Ташкенте чемпионата мира.

В финальном поединке до 86 кг Абаев одержал победу над выступающим за Азербайджан кубинцем Лореном Альфонсо.

Ранее на ЧМ-2023 бронзовые медали в составе сборной России завоевали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Имам Хатаев (до 80 кг).

Соревнования проходят в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит 5,2 млн долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры - по 100 тыс., бронзовые - по 50 тыс.

Согласно решению IBA, российские боксеры выступают на чемпионате мира под государственной символикой РФ.