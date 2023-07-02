Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем 10-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Вторым в воскресной гонке на трассе в Шпильберге стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Тройку призеров замкнул мексиканец Серхио Перес (Red Bull).
Действующий и двукратный чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл пятый этап подряд и упрочил лидерство в общем зачете.
Следующий гоночный уикенд "Формулы-1" пройдет 7-9 июля в Сильверстоуне в рамках Гран-при Великобритании.