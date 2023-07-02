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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: Peter Fox/Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем 10-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

Вторым в воскресной гонке на трассе в Шпильберге стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Тройку призеров замкнул мексиканец Серхио Перес (Red Bull).

Действующий и двукратный чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл пятый этап подряд и упрочил лидерство в общем зачете.

Следующий гоночный уикенд "Формулы-1" пройдет 7-9 июля в Сильверстоуне в рамках Гран-при Великобритании.

Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен
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