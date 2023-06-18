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Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Канады, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin, третью ступень на подиуме занял британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.

Действующий и двукратный чемпион "Формулы-1" Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете, в его активе 195 очков. Второе место занимает мексиканец Серхио Перес (126), в тройку лучших также входит Алонсо (117).

Следующий гоночный уикенд "Формулы-1" пройдет 30 июня – 2 июля в рамках Гран-при Австрии (10-й этап).

Макс Ферстаппен Формула-1
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