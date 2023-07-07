Рублев вышел в четвертый круг турнира в Уимблдоне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат – 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Гоффен – 123-е.

Следующий соперник Рублева – выступающий за Казахстан (до 2016 года – за Россию) 26-я ракетка мира Александр Бублик. 25 июня соперники встречались в финале турнира в Галле, победил Бублик.

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.