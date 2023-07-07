Поиск

Россиянин Сафиуллин впервые вышел в четвертый круг турнира Большого шлема

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин нанес поражение аргентинцу Гвидо Пелье в третьем круге турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 в пользу россиянина, который, таким образом, впервые в карьере вышел в четвертый круг соревнования Большого шлема.

В настоящий момент Сафиуллин занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 92-е место (Пелья – 308-е). Борьбу за выход в полуфинал он поведет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада, 29-я ракетка мира) – Лиам Броди (Великобритания, 142).

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Уимблдон теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первая ракетка России Касаткина выбыла из Уимблдона

Первая ракетка России Касаткина выбыла из Уимблдона

Восемь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Восемь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Семак подтвердил переговоры "Зенита" по Марио Фернандесу

Семак подтвердил переговоры "Зенита" по Марио Фернандесу

Экс-гендиректор ХК "Авангард" стал исполнительным директором ФК "Спартак"

Рублев победил Карацева во втором круге Уимблдонского турнира

Фигурист Костомаров выписан из больницы

Бывший подопечный Карпина перешел из "Реала" в ПСЖ

СМИ сообщили о скором переходе Марио Фернандеса в "Зенит" вместо ЦСКА

СМИ сообщили о скором переходе Марио Фернандеса в "Зенит" вместо ЦСКА

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });