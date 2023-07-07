Россиянин Сафиуллин впервые вышел в четвертый круг турнира Большого шлема

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин нанес поражение аргентинцу Гвидо Пелье в третьем круге турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 в пользу россиянина, который, таким образом, впервые в карьере вышел в четвертый круг соревнования Большого шлема.

В настоящий момент Сафиуллин занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 92-е место (Пелья – 308-е). Борьбу за выход в полуфинал он поведет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада, 29-я ракетка мира) – Лиам Броди (Великобритания, 142).

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.