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Первая ракетка России Касаткина выбыла из Уимблдона

Первая ракетка России Касаткина выбыла из Уимблдона
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина проиграла Виктории Азаренко из Белоруссии в матче третьего тура теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Азаренко, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 20-е место. Азаренко – 10-я ракетка мира и первая в России.

Матчи турнира в Уимблдоне проходят на травяном покрытии. В 2020 году россияне и белорусы участия в соревновании в Великобритании не принимали по решению организаторов турнира.

Дарья Касаткина Великобритания Уимблдон теннис
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