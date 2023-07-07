Взвешивание участников полуфиналов боксерского "Кубка Победы" прошло в Казани

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Казани прошла официальная церемония взвешивания участников третьего этапа Всероссийского боксерского турнира "Кубок Победы".

В столице Республики Татарстан в субботу пройдут полуфинальные поединки между командами "Кама" и "Москва", а также между "Ленинградом" и "Кавказом".

Полностью составы команд с указанием результатов взвешивания выглядят следующим образом:

"КАМА" (боксёры из Приволжского федерального округа) – "МОСКВА":

До 58 кг. Руслан Белоусов (Саранск, 58 кг) - Леван Хасая (57,9 кг);

До 65 кг. Габил Мамедов (Оренбург, 64,95 кг) – Егор Чернушевич (64,45 кг);

До 73 кг. Сергей Сергеев (Казань, 72,5 кг) – Шохаббос Шукуров (72,5 кг);

До 80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан, 79,85 кг) – Беслан Богатырёв (79,6 кг);

Свыше 86 кг. Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, 104,25 кг) - Рамазан Карнукаев (101 кг).

"ЛЕНИНГРАД" - "КАВКАЗ" (Северо-Кавказский ФО):

До 58 кг. Всеволод Шумков (57,9 кг) – Ильяс Наибханов (Республика Дагестан, 57,2 кг);

До 65 кг. Илья Попов (64,75 кг) – Эльдар Гаджиев (Республика Дагестан, 64,85 кг);

До 73 кг. Павел Сосулин (72,5 кг) – Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан, 72,55 кг);

До 80 кг. Руслан Колесников (79,7 кг) - Бешто Шавлаев (Чеченская Республика, 79,85 кг);

Свыше 86 кг. Иван Верясов (115,75 кг) – Тамерлан Тургунов (Республика Крым, 113,4 кг).

Всероссийский турнир "Кубок Победы" организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Суперфинал и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Победителем первого розыгрыша "Кубка Победы" стала команда "Кама", в Суперфинале одолевшая "Ленинград". Бронза в активе боксёров из "Москвы".