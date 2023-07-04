Российский боксер Кузьмин встретится с мексиканцем Монтесом в Петербурге

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Кузьмин проведет поединок против мексиканского тяжеловеса Германа Гарсии на турнире в Санкт-Петербурге 20 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой возглавит программу боксерского вечера.

На счету Кузьмина 18 побед (13 – нокаутом) при двух поражениях, серия выигрышей составляет три боя. В последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре 2022 года, тогда он единогласным решением судей одолел Тиана Фика из ЮАР.

Что касается Монтеса, на его восемь побед (все – нокаутом) при пяти поражениях. Монтес известен российской публике по своему последнему поединку против Руслана Файфера, который состоялся в середине марта в Дубае. Тогда Монтес раздельным решением судей уступил Файферу, однако тот вердикт судей вызвал много споров.

Также в рамках шоу полутяжеловес из Армении Артуш Оганнесян (3-0, КО 3) встретится с нигерийцем Габриэлем Оланреваджу (11-3-1, КО 10).

"Еще одним украшением турнира станет противостояние в среднем весе между Никитой Солониным и Михаилом Гогитидзе. Известный по выступлениям на голых кулаках Солонин может похвастаться пятью победами на профессиональном ринге и поясом WBA Asia, завоеванного в феврале 2022 года. Гогитидзе известен по выступлениям в смешанных единоборствах (ММА), и сейчас ему предстоит провести дебютный поединок в боксе", - говорится в сообщении.

В прямом эфире турнир будет показан на телеканале "Матч ТВ".