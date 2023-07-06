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Чемпион ОИ Батыргазиев проведет бой с доминиканцем Фрометой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев проведет поединок с Франсисом Фрометой из Доминиканской Республики, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 28 июля в Ханты-Мансийске. 10-раундовый поединок в легком весе возглавит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

"Очень рад, что мой следующий поединок официально объявлен. Но я уже давно приступил к подготовке. Для меня особенно важно, что бой пройдет в ХМАО-Югра. Хочу поблагодарить всех за поддержку, постараюсь порадовать вас красивым боксом", - заявил Батыргазиев.

На счету 25-летнего Батыргазиева восемь поединков на профессиональном ринге. Во всех он одержал победы, в том числе шесть – нокаутом. 27-летний Фромета выиграл все 17 боев (11 – нокаутом.

Также в рамках шоу 28 июля россияне Павел Фёдоров (2-0) и Ваге Саруханян (20-3-2, КО 4) проведут очный 8-раундовый бой в первом полусреднем весе. Евгений Ляшков (11-3, КО 2) в 6-раундовом противостоянии во втором полулёгком весе встретится с представляющим Армению Андраником Григоряном (15-2-1, КО 4). Проживающий в России кубинец Лениер Гонсалес (0-1) выйдет на ринг против россиянина Игоря Тихонова (1-1). Эта 6-раундовая встреча пройдёт в среднем весе.

Альберт Батыргазиев бокс
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