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Российский теннисист Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона
Даниил Медведев
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в субботу победил венгра Мартона Фучовича в третьем круге турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу третьей ракеткой мира. Фучович находится на 67-м месте в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов.

За выход в четвертьфинал Медведев будет бороться с победителем пары Иржи Лехечка (Чехия) - Томми Пол (США).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

теннис Уимблдон Даниил Медведев
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