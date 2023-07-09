Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Алекс Волкановски Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Австралийский боец смешанного стиля Алекс Волкановски одержал победу над мексиканцем Яиром Родригесом в главном поединке турнира UFC 290 в Лас-Вегасе.а

Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом. На кону стоял титул чемпиона UFC в полулегком весе. В результате Волкановски, владевший поясом, защитил титул.

На счету 34-летнего Волкановски теперь 28 боев, он выиграл 26 поединков, потерпел два поражения. В том числе – от россиянина Ислама Махачева 11 февраля этого года (Махачев сохранил титул в легком весе).

30-летний Родригес, в свою очередь, потерпел четвертое поражение при 15 победах.