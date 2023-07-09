Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании "Форумулы-1"
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Второе место занял пилот McLaren Ландо Норрис. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Самый быстрый круг гонки также у Ферстаппена.
До финиша добрались 17 пилотов из 20. Дистанцию не смогли завершить Кевин Магнуссен (Haas), Пьер Гасли и Эстебан Окон (оба - Alpine).
Ферстаппен победил в шестом гран-при подряд.
Следующий этап чемпионата - Гран-при Венгрии - пройдет 21-23 июля.