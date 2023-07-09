Рублев вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвертом круге турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Россиянин одержал победу со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

Рублев занимает седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бублик располагается на 26-й позиции.

Для Рублева выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на Уимблдоне. В этом раунде российский теннисист встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (вторая позиция в рейтинге) и поляком Хубертом Хуркачем (18).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.