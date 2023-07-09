Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Мирра Андреева Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в третьем круге турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат встречи - 6:2, 7:5.

Андреева занимает 102-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Потапова идет на 23-й позиции.

16-летняя Андреева в этом сезоне дебютирует на турнирах серии Большого шлема. Выход в четвертый круг стал ее лучшим достижением, на Roland Garros Андреева закончила выступление в третьем круге.

За выход в четвертьфинал Андреева сыграет с представительницей США Мэдисон Киз (18-я строчка в рейтинге).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.