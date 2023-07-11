Россиян не допустили до международных соревнований по гребному слалому

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация каноэ (ICF) не допустила россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой, говорится в заявлении Федерации гребного слалома России.

Сообщается, что решение принято "после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в этом году главные старты сезона по гребному слалому".

"В обращении говорится, что ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации. Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция", - уточнили в Федерации гребного слалома России.

Лондон примет чемпионат мира, где пройдет основной отбор на Олимпийские игры 2024 года. В Париже состоится финальный этап Кубка мира. В Кракове будет первенство мира до 23 лет.

Отмечается, что главные старты пропустят и представители гребли на байдарках и каноэ.

"Однако ICF продолжает вести работу по допуску россиян в нейтральном статусе. В этом году российские атлеты смогут принять участие в чемпионате мира по сапам в Таиланде и чемпионате мира в океанских гонках в Австралии", - говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают спецоперацию РФ на Украине (подписав соответствующую декларацию) и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.