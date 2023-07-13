Глава ОКР обвинил МОК в дискриминации спортсменов России и Белоруссии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нарушении российского и международного законодательства в связи с решением МОК не отправлять России и Белоруссии 26 июля приглашений на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

"Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось", - написал Поздняков в телеграме.

"Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства", - подчеркнул глава ОКР.

"При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убеждён, - осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния. Сегодняшняя новость - логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос - на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения", - добавил он.

Ранее в четверг сообщалось, что МОК выдаст 203 приглашения на Игры в Париже 26 июля. Россия и Белоруссия приглашений не получат из-за ситуации на Украине.