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МОК не отправит России и Белоруссии 26 июля приглашение на Олимпиаду

МОК не отправит России и Белоруссии 26 июля приглашение на Олимпиаду
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не будет приглашать Россию и Белоруссию на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже 26 июля, сообщает пресс-служба МОК.

"Приглашения 203 Национальным олимпийским комитетам будут разосланы 26 июля 2023 года. Комитеты России, Белоруссии и Гватемалы приглашения не получат", - отмечается в сообщении.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. Как правило, ровно за год до начала ОИ МОК отправляет странам-участникам приглашения.

Решение относительно России и Белоруссии принято в связи с санкциями.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают спецоперацию РФ на Украине (подписав соответствующую декларацию) и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

МОК
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