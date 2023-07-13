МОК не отправит России и Белоруссии 26 июля приглашение на Олимпиаду
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не будет приглашать Россию и Белоруссию на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже 26 июля, сообщает пресс-служба МОК.
"Приглашения 203 Национальным олимпийским комитетам будут разосланы 26 июля 2023 года. Комитеты России, Белоруссии и Гватемалы приглашения не получат", - отмечается в сообщении.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. Как правило, ровно за год до начала ОИ МОК отправляет странам-участникам приглашения.
Решение относительно России и Белоруссии принято в связи с санкциями.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают спецоперацию РФ на Украине (подписав соответствующую декларацию) и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.