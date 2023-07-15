Российский теннисист Демин вышел в финал юниорского Уимблдона

Ярослав Демин в матче против Дарвина Бланша Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Ярослав Демин обыграл представителя США Дарвина Бланша в полуфинале юниорского разряда теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат матча - 4:6, 6:3, 6:4.

Демин занимает 1278-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Бланш - 1182-ю.

Соперником Демина в решающем матче турнира станет Энри Сирл (Великобритания, 1583).

17-летний Демин впервые добрался до финала турнира Большого шлема в одиночном юниорском разряде. В текущем году он стал победителем парного юниорского разряда на Roland Garros.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.