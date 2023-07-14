Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Алькараса.

Медведев сейчас - третья ракетка мира, для него (как и для Алькараса) выход в полуфинал был наивысшим достижением на Уимблдоне. При этом на счету Медведева на турнирах Большого шлема один титул (US Open-2021), также дважды россиянин выходил в финал Australian Open (2021, 2022). Алькарасу удалось выиграть US Open-2023

В финале испанец сыграет с действующим победителем турнира Новаком Джоковичем (Сербия, третья место в рейтинге).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.