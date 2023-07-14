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Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Алькараса.

Медведев сейчас - третья ракетка мира, для него (как и для Алькараса) выход в полуфинал был наивысшим достижением на Уимблдоне. При этом на счету Медведева на турнирах Большого шлема один титул (US Open-2021), также дважды россиянин выходил в финал Australian Open (2021, 2022). Алькарасу удалось выиграть US Open-2023

В финале испанец сыграет с действующим победителем турнира Новаком Джоковичем (Сербия, третья место в рейтинге).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Уимблдон-2023

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В прошлом году сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз в карьере стал победителем УимблдонаСерия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в ВеликобританииМатчи турнира проводятся на травяном покрытииЛюбители тенниса стоят многочасовые очереди за билетами на Уимблдон, многие приходят с палатками на территорию теннисного клуба и там проводят всю ночьДвухнедельное мероприятие посещают почти полмиллиона человекВ 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.В этом году российские и белорусские теннисисты допущены к участию на теннисном турнире в нейтральном статусе. На фото: теннисист Даниил Медведев раздает автографы болельщикам.Матчи первого круга Уимблдона-2023 были прерваны из-за дождяЧлены королевской семьи - одни из самых желанных гостей Уимблдонского турнира. На фото: Кейт Миддлтон посещает соревнования второго игрового дня.Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона. Протестующий выбежал на на корт и разбросал оранжевое конфетти.Теннисный турнир привлекает звезд шоу-бизнеса и знаменитых спортсменов на трибуны. На фото: певица Кэти Перри и актер Орландо Блум на третьем дне чемпионата.Призовой фонд Уимблдона 2023 составляет 44,7 млн фунтов стерлингов (около € 52 млн)Дресс-код Уимблдонского турнира диктует игрокам выступать исключительно в белой форме
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