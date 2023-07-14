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Джокович стал первым финалистом Уимблдона-2023

Джокович стал первым финалистом Уимблдона-2023
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Счет встречи - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Джокович занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер располагается на восьмом месте.

В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (третье место в рейтинге) и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Джокович - действующий победитель Уимблдонского турнира, всего он побеждал на этих соревнованиях семь раз.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Великобритания Новак Джокович теннис Уимблдон
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