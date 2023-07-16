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Первая ракетка мира Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича

Первая ракетка мира Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас нанес поражение второй ракетке планеты сербу Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

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Для Алькараса это второй титул на турнирах Большого шлема, в 2022 году он выиграл Открытый чемпионат США (US Open).

Турнирный путь на Уимблдоне-2023 испанец начал с победы над французом Жереми Шарди (№542 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). Во втором круге он одолел француза Александра Мюллера (84), в третьем – чилийца Николаса Харри (28), в четвертом – итальянца Маттео Берретини (38), в четвертьфинале – датчанина Хольгера Руне (6), в полуфинале – россиянина Даниила Медведева (3).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

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