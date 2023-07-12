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Марио Фернандес проходит медосмотр в "Зените"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Футболист Марио Фернандес в настоящий момент проходит процедуру медобследования в "Зените", заявил президент петербургского клуба Александр Медведев.

СпортСемак подтвердил переговоры "Зенита" по Марио ФернандесуСемак подтвердил переговоры "Зенита" по Марио ФернандесуЧитать подробнее

"Марио Фернандес проходит медосмотр в "Зените", - сказал Медведев журналистам.

32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Бразильский защитник с 2016 года имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России, в том числе на домашнем для нее ЧМ-2018.

В 2022 году он объявил о решении приостановить карьеру, зимой того же года стал игроком бразильского "Интернасьоналя". В апреле 2023 года Марио Фернандес разорвал контракт с этим клубом, после чего возникли сообщения о возможном возвращении футболиста в ЦСКА. Однако, как сообщили СМИ, защитник продолжит карьеру в "Зените". Факт переговоров с ним подтвердил главный тренер команды Сергей Семак.

За "Интернасьональ" Фернандес провел пять матчей, результативных (гол или голевой пас) действий не совершил.

Марио Фернандес Зенит ЦСКА Александр Медведев Интернасьональ
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