Олимпийские чемпионы высоко оценили потенциал фиджитал-спорта

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Олимпийские чемпионы Валиева, Легков и Киселева обсудили на VK Fest возможности фиджитал-спорта обсудили фиджитал-спорт и развитие технологий в рамках фестиваля VK Fest на площадке лектория Российского общества "Знание".

В дискуссии приняли участие фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева, синхронистка, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева, лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, футболист, победитель 5-х "Фиджитал Игр" Александр Шешуков.

Валиева назвала фиджитал-дисциплины достаточно традиционным сортом, выразив при этом готовность принять участие в создании видеоигры, которую можно было бы использовать на "Фиджитал Играх".

"Да, с удовольствием приняла бы участие в разработке компьютерной игры. Уже были попытки сделать фигурное катание в видеоигре, но пока все это не передавало реальность. Я с огромным удовольствием поучаствовала, что-то подсказала", - сказала Валиева.

Она добавила, что сама с радостью воспользовалась бы такой игрой."Поиграла бы, особенно в период отдыха, когда нет соревнований, очень жду, когда это появится", — сказала она.

"В основном новые технологии в фигурном катании применяются именно в соревнованиях. Стали виднее какие-то недокруты, какие-то технические моменты. В тренировках лично в нашей группе тоже есть видеокамера. После мы смотрим запись и видим, где хорошо, а где плохо. Но в сложных элементах, например четверных прыжках, у нас все по старинке. Больше прыгай, знай технику прыжка. Быстрее. Выше. Сильнее", - подчеркнула она.

Мария Киселева напомнила, что сама уже побывала на "Фиджитал Играх" по скейтбордингу, прошедших в Казани 14 и 15 июля.

"Это потрясающе интересно. Объединение (реального спорта и компьютерной игры) — это отличная, классная, очень нужная идея, потому что тех ребят, которые уже находятся в компьютере, которых сложно вытащить, мы выводим на стадионы, на площадки для того, чтобы была физическая активность. А это наше здоровье, наше долголетие. Те, кто уже в спорте, входят в компьютерный мир, приобретают новые навыки, потому что наш мир уходит вперед, и будущее без компьютеров просто невозможно", заявила она.

"Фиджитал Игры" — серия тестовых соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих "Играм Будущего", которые включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку.

В "Играх будущего" в Казани с февраля по март 2024 года примут участие 256 опытных команд из разных стран. Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд для наиболее успешных команд и отдельных участников соревнований.