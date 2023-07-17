Организаторы "Игр Будущего" в Казани нацелены собрать представителей 100 стран

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Представителей 100 стран планируется собрать в Казани на соревнованиях в рамках "Игр Будущего" в 2024 году, заявил "Интерфаксу" спортивный директор проекта Владислав Ершов.

"У нас вводные простые: мы активны для всех, мы ждем всех. Именно цель нашего проекта заключается в том, что мы не стеснены политическими влияниями, в которые Россия попала. Мы – такая вот альтернативная площадка, где всех называем друзьями. Через нас в "Фиджитал Играх" (серия тестовых соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующая "Играм Будущего" – ИФ) прошли участники всех категорий – из дружественных стран, из недружественных, нейтральных", - сказал Ершов.

"Все уезжают с максимально позитивным отзывом, откликом, ждут "Игр Будущего в феврале-марте следующего года. Я думаю, что география будет расширяться, наша задача – набрать 100 стран на Игры будущего, я думаю, мы ней справимся. Прогноз по числу участников – от 1500 до 2000 человек, это сопоставимо с Олимпиадой", - подчеркнул он.

"До текущего момента через цикл "Фиджитал Игр" прошли уже 28 стран-участников. С учетом июльских мероприятий список расширится до 38-40 стран – это уже, мы считаем, очень большая география. Интерес проявляется, иностранные участники увозят этот опыт с собой на разные континенты. И к нам уже органически возвращаются другие организации, которые с ними общаются, интересуются, когда же пройдут "Фиджитал Игры", а также наш самый главный титульный проект", - рассказал Ершов, добавив, что сейчас запускается "массированная международная коммуникационная кампания".

"Будут и соцсети на английском языке, и сайт адаптируем, выходим в международное пространство", - сказал он.

"Игры будущего" - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В "Играх будущего" в Казани с февраля по март 2024 года примут участие 256 опытных команд из разных стран в 16 инновационных дисциплинах. Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд для наиболее успешных команд и отдельных участников соревнований.