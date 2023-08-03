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"Ювентус" победил "Реал" в товарищеском матче

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 3:1 победили соперников из испанского "Реала" в товарищеской встрече в Орландо.

В составе победителей голы провели Мойзе Кин (1 минута), Тимоти Веа (20), Душан Влахович (90+5), в составе "Реала" Винисиус Жуниор (38).

В сезоне-2022/23 "Реал" стал чемпионом Испании, "Ювентус" финишировал на седьмом месте в чемпионате Италии, при этом команду лишили 10 очков за финансовые нарушения.

Ювентус Реал футбол
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