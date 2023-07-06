Бывший подопечный Карпина перешел из "Реала" в ПСЖ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Испании по футболу стал игроком "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Футболист, в последние годы игравший в испанском "Реале", подписал контракт с ПСЖ до июня 2026 года.

В составе "Реала" 27-летний Асенсио по три раза выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, четыре раза – клубный чемпионат мира, два раза – Суперкубок Испании, один раз – Кубок Испании.

До перехода в "Реал" Асенсио защищал цвета "Мальорки", в том числе в тот период, когда эту команду возглавлял нынешний наставник сборной России и ФК "Ростов" Валерий Карпин. Тогда (2014-2015 год) "Мальорка" выступала в Сегунде – втором по значимости дивизионе испанского футбола.