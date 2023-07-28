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УЕФА на год исключил "Ювентус" из европейских турниров за финансовые нарушения

УЕФА на год исключил "Ювентус" из европейских турниров за финансовые нарушения
Фото: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - УЕФА решил исключить итальянский "Ювентус" из всех европейских соревнований на один год, сообщает туринский клуб.

"Ювентус" не только не сыграет в Лиге конференций-2023/24, но и должен заплатить штраф в размере 20 млн евро. При этом половину этой суммы ФК будет обязан выплатить только в том случае, если отчетность за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям УЕФА.

Решение о наказании принято по итогам расследования финансовых махинаций в клубе. Контролирующие органы выявили многочисленные нарушения правила финансового fair play, а также предполагаемые несоответствия в отчетности.

Ранее Федеральный апелляционный суд Италии снял с "Ювентуса" 15 очков в чемпионате страны. Клуб обвинялся в сокрытии около 200 млн евро убытков в период с 2018 по 2020 год. Однако затем эти 15 очков туринцам вернули.

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