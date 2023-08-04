"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на турнир в Англии
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин вошел в заявку "Фиорентины" на участие в товарищеском турнире в Англии, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
В турнире, помимо "Фиорентины", сыграют английский "Ньюкасл", французская "Ницца", испанский "Вильярреал".
Предыдущий сезон 32-летний Кокорин провел на правах аренды в "Арисе". Здесь россиянин забил 13 мячей в 21 игре, стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом страны.