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"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на турнир в Англии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин вошел в заявку "Фиорентины" на участие в товарищеском турнире в Англии, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

В турнире, помимо "Фиорентины", сыграют английский "Ньюкасл", французская "Ницца", испанский "Вильярреал".

Предыдущий сезон 32-летний Кокорин провел на правах аренды в "Арисе". Здесь россиянин забил 13 мячей в 21 игре, стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом страны.

Александр Кокорин Фиорентина
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