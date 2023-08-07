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Перешедшая под флаг Швейцарии Костенюк выбыла из Кубка мира по шахматам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Александра Костенюк завершила выступление в розыгрыше Кубка мира по шахматам в Баку, проиграв в третьем круге.

СпортРоссийская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом ШвейцарииЧитать подробнее

Дорогу в следующий раунд соревнования ей преградила сербка Теодора Иньяц, обыгравшая Костенюк в обеих партиях.

Таким образом, Костенюк не смогла защитить титул действующей обладательницы Кубка мира, завоеванный ею в 2021 году.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Александра Костенюк в начале этого года сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское. Десять лет назад она получила паспорт Швейцарии, выйдя замуж за гражданина этой страны. До смены гражданства, как и другие россияне, Костенюк некоторое выступала под флагом ФИДЕ из-за санкций в отношении РФ.

Александра Костенюк ФИДЕ Баку Швейцария шахматы
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