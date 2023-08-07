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В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи
Показательные выступления Аделины Сотниковой на XXII зимних Олимпийских играх
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Аделина Сотникова не нарушала антидопинговых правил, заявили в Международном олимпийском комитете. Как сообщает агентство Yonhap, соответствующее заявление от МОК получил Олимпийский комитет Южной Кореи (KSOC) в ответ на запрос по Сотниковой.

"МОК заявил, что в 2014 году у Сотниковой был отрицательный результат пробы "А", и что он не выявил нарушения россиянкой антидопинговых правил во время обширного тестирования российских спортсменов в 2017 году", — сказал представитель KSOC.

"Теперь нам будет трудно подать жалобу", - отметили в KSOC.

Сотникова выиграла золото Олимпиады-2014 в Сочи в женском одиночном катании. Летом этого года фигуристка в одном из интервью сказала, что после Игр в ее организме был найдет запрещенный препарат, однако, по ее словам, проба "Б" показала отрицательный результат. В свою очередь, корейская сторона инициировала расследование, рассчитывая, что результат Сотниковой на ОИ-2014 будет аннулирован, а золото получит ставшая второй кореянка Ким Ен А.

МОК Аделина Сотникова фигурное катание
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