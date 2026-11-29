Коростелев заявил, что российские лыжники не выступят на этапе КМ в Норвегии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии окончательно запретили въезд российским лыжникам на второй этап Кубка мира в Тронхейме. Об этом заявил российский лыжник Савелий Коростелев.

"Мы не приедем в Тронхейм. Надежда рухнула", — приводит слова Коростелева NRKсо ссылкой на TV 2.

Отмечается, что федерация лыжных видов спорта Норвегии получила официальное письмо от Министерства юстиции и общественной безопасности страны. В документе уточняется, что наличие шенгенской визы не дает права на въезд в Норвегию спортсменам, выступающим в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме пройдет с 4 по 6 декабря.

Между тем, четыре россиянина – Савелий Коростелев, Сергей Волков, Наталья Терентьева и Дарья Непряева – смогли выступить на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Их участие в гонках, несмотря на аналогичную норвежской позицию финских властей стало возможным благодаря тому, что спортсмены уже находились на территории ЕС на предсезонном сборе.