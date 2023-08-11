Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина в матче за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) обыграла чешку Мари Боузкову.

Итог поединка - 6:3, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 14-е место, что является лучшим результатом среди россиянок. Боузкова находится на 37-й строчке.

В четвертьфинале Касаткина может сыграть с четвертой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, если последняя одолеет американку Слоан Стивенс (38 номер рейтинга).

Открытый чемпионат Канады по теннису проходит на хардовом покрытии и имеет призовой фонд почти 2 млн 800 тыс. долларов. В 2022 году титул завоевала румынка Симона Халеп (58).