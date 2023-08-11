Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира серии Masters, проходящего в Торонто (Канада).
В третьем круге соревнования россиянин обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Результат встречи - 6:4, 6:4.
Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Музетти - 19-ю.
В четвертьфинале Медведев может встретится с девятой ракеткой мира из США Тейлором Фритцем, если последний пройдет австралийца Алекса де Минора (18 номер рейтинга).
Турнир в Торонто (хард) имеет призовой фонд 6 млн 600 тыс. долларов.