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Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира серии Masters, проходящего в Торонто (Канада).

В третьем круге соревнования россиянин обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Результат встречи - 6:4, 6:4.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Музетти - 19-ю.

В четвертьфинале Медведев может встретится с девятой ракеткой мира из США Тейлором Фритцем, если последний пройдет австралийца Алекса де Минора (18 номер рейтинга).

Турнир в Торонто (хард) имеет призовой фонд 6 млн 600 тыс. долларов.

Канада теннис Masters Даниил Медведев
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