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67 россиян сменили спортивное гражданство в 2022 и 2023 годах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - За последние два года 67 россиян сменили спортивное гражданство, сообщает пресс-служба министерства спорта России.

"По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов спортивных сборных команд, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек", - говорится в сообщении.

"Из них 47 человек - представители летних олимпийских видов спорта, восемь человек - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта", - отмечается в сообщении.

В феврале 2022 года МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Также МОК не выдал приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

МОК Минспорта РФ
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