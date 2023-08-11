Даниил Медведев выбыл из теннисного турнира Masters в Торонто
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в 1/2 финала турнира серии ATP Tour Masters 1000, проходящего в Торонто (Канада).
В четвертьфинале россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору - 6:7 (7:9), 5:7.
Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), де Минор - 18-ю.
Соперником де Минора в полуфинале станет 37-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина.
Соревнование проводится на хардовом покрытии и имеет призовой фонд $6 млн 600 тыс. Даниил Медведев выигрывал турнир в Торонто в 2021 году.