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Даниил Медведев выбыл из теннисного турнира Masters в Торонто

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в 1/2 финала турнира серии ATP Tour Masters 1000, проходящего в Торонто (Канада).

В четвертьфинале россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору - 6:7 (7:9), 5:7.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), де Минор - 18-ю.

Соперником де Минора в полуфинале станет 37-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Соревнование проводится на хардовом покрытии и имеет призовой фонд $6 млн 600 тыс. Даниил Медведев выигрывал турнир в Торонто в 2021 году.

Даниил Медведев теннис
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