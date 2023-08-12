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"Крылья Советов" упустили победу над "Локомотивом" в четвертом туре РПЛ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов".

Субботний поединок на столичной "РЖД Арене" завершился со счетом 1:1. На 86-й минуте защитник гостей Николай Рассказов вывел свою команду вперед. "Железнодорожники" ушли от поражения в добавленное ко второму тайму время благодаря точному удару хавбека Константина Марадишвили (90+4 мин).

На 60-й минуте самарцы заработали пенальти, который не смогли реализовать.

В турнирной таблице "Крылья Советов" с восемью очками занимают четвертое место, "Локомотив" идет шестым с пятью баллами.

футбол РПЛ Крылья Советов Локомотив
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