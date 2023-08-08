"Урал" победил "Ростов" в матче Кубка России по футболу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 1:0 одолели "Ростов" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче второго тура Пути РПЛ в рамках Кубка России.

На 41-й минуте в составе хозяев отличился Александр Юшин.

Команды представляют группу В, другие участники которой, "Рубин" (Казань) и "Локомотив" (Москва) сыграют с другом во вторник позднее, игра пройдет в столице Татарстана и начнется в 18:30 мск.

К данному моменту по 3 очка в группе набрали "Локомотив", "Урал" и "Ростов", 1 балл – на счету "Рубина".