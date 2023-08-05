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ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:1 обыграли столичный "Локомотив" в домашнем матче третьего тура чемпионата России.

В составе армейской команды голы провели Федор Чалов (29, с пенальти), Милан Гаич (31), Максим Мухин (55, 64). Автором гола в составе "Локомотива" стал Егор Погостнов (61).

В результате ЦСКА набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Локомотив" - на восьмой строчке, 4 балла. Возглавляют турнирную таблицу "Спартак" (Москва) и "Краснодар" - по 9.

Программа третьего тура РПЛ закроется в воскресенье матчами "Балтика" (Калининград) – "Факел" (Воронеж), начало – 17:30 мск; "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва), 19:00; "Сочи" - "Ахмат" (Грозный), 20:00.

ЦСКА Локомотив футбол
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