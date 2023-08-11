"Спартак" уступил "Уралу", впервые проиграв в сезоне

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 3:2 победили московский "Спартак" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Екатеринбурге.

В составе "Урала" отличились Даниэль Мишкич (45+2-я минута), Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4). За "Спартак" забили Тео Бонгонда (54) и Александр Соболев (81).

На 12-й минуте Мишкич не забил пенальти.

На последних минутах игрок "Урала" Гильерме Шеттине был удален с поля.

"Урал" вышел на первое место в таблице, набрав 10 очков, однако ближайшие преследователи имеют матч в запасе. "Спартак" потерпел первое поражение в сезоне (с учетом Кубка России), он опустился на третье место в РПЛ, у клуба 9 очков.

В пятом туре "Спартак" 20 августа сыграет с действующим чемпионом "Зенитом". "Урал" 19 августа встретится с "Балтикой".