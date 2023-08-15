Карпин назвал бредом слова о его согласии возглавить "Спартак" в 2022 году

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опроверг сообщения о том, что он якобы соглашался вернуться на пост главного тренера "Спартака" после ухода владельца клуба Леонида Федуна в 2022 году.

"Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было", - приводит слова Карпина Sport 24.

"(...) у меня даже повода не было покидать "Ростов", не говоря уже о желании", - подчеркнул Карпин.

По сообщениям СМИ, назначение Карпина на пост наставника "Спартака" лоббировал претендовавший на должность президента клуба после Федуна экс-глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Сообщалось, что тот якобы согласовал увольнение главного тренера "Спартака" испанца Гильермо Абаскаля, пришедшего в клуб еще летом 2022 года.

Экс-полузащитник "Спартака" Карпин работал гендиректором клуба, а затем – главными тренером команды в период с 2009 по 2014 год. После увольнения Карпина Федун назвал его "сбитым летчиком".