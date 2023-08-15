Поиск

Карпин назвал бредом слова о его согласии возглавить "Спартак" в 2022 году

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опроверг сообщения о том, что он якобы соглашался вернуться на пост главного тренера "Спартака" после ухода владельца клуба Леонида Федуна в 2022 году.

"Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было", - приводит слова Карпина Sport 24.

"(...) у меня даже повода не было покидать "Ростов", не говоря уже о желании", - подчеркнул Карпин.

По сообщениям СМИ, назначение Карпина на пост наставника "Спартака" лоббировал претендовавший на должность президента клуба после Федуна экс-глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Сообщалось, что тот якобы согласовал увольнение главного тренера "Спартака" испанца Гильермо Абаскаля, пришедшего в клуб еще летом 2022 года.

Экс-полузащитник "Спартака" Карпин работал гендиректором клуба, а затем – главными тренером команды в период с 2009 по 2014 год. После увольнения Карпина Федун назвал его "сбитым летчиком".

Валерий Карпин Ашот Хачатурянц Леонид Федун Гильермо Абаскаль ФК Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

Боровшийся с тяжелой болезнью хоккеист "Салавата" Амиров умер в 21 год

Непомнящий выбыл из Кубка мира по шахматам

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

"Реал" арендовал у "Челси" вратаря Кепу

Четыре россиянина вошли в топ-10 крайних нападающих НХЛ

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });