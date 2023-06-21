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Новый гендиректор "Спартака" заявил, что доволен главным тренером

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Олег Малышев, занявший пост генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", доволен работой испанца Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера команды.

СпортНовым главным тренером "Спартака" стал 33-летний испанец АбаскальНовым главным тренером "Спартака" стал 33-летний испанец АбаскальЧитать подробнее

"В качестве члена совета директоров эпизодически общался с Абаскалем. Моя оценка в качестве зрителя: молодой тренер, а с другой стороны - очень амбициозный и с большим будущим. Для первого сезона показал себя очень качественным специалистом, который продолжает прогрессировать", - приводит слова Малышева "Чемпионат".

"Были матчи, которые меня растопили как болельщика. Мы обсуждали это внутри, но не хочу выносить на обсуждение", - сказал Малышев, добавив, что Абаскаль "не паникует и работает".

Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" перед началом сезона-2022/23, под его руководством московская команда стала бронзовым призером РПЛ.

О назначении Малышева на пост гендиректора "Спартака" было объявлено 20 июня, в этой должности он сменил Евгения Мележикова.

Спартак РПЛ футбол Гильермо Абаскаль Евгений Мележиков Олег Малышев
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