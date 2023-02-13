Главный тренер "Спартака" Абаскаль продлил контракт с клубом

Соглашение будет действовать до лета 2025 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Испанский специалист Гильермо Абаскаль подписал новое соглашение со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 33-летним главным тренером будет действовать до лета 2025 года.

"Хочу поблагодарить клуб за доверие. "Спартак" - это одна семья. Продолжаем идти к победам вместе!" - сказал Абаскаль.

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отметил стремление клуба и тренера продлить контракт.

"Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуб", - заявил он.

Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года, сменив в должности главного тренера итальянца Паоло Ваноли. При нем московская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и вышла в плей-офф Кубка России с первого места в группе.