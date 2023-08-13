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Роналду помог "Аль-Насру" выиграть Кубок арабских чемпионов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" стал обладателем Кубка арабских чемпионов.

В финале соревнования в Эт-Таифе "Аль-Наср" победил другую саудовскую команду, "Аль-Хиляль" - 2:1.

На 51-й минуте "Аль-Хиляль" вышел вперед благодаря голу Майкла. На 74-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет. В дополнительное время, на 98-й минуте, он же забил победный для "Аль-Насра" гол.

При этом второй тайм "Аль-Наср" заканчивал матч вдевятером: на 71-й минуте был удален Абдулела Аль-Амри, на 78-й – Наваф Аль-Бушал.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце 2022 года.

Криштиану Роналду
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