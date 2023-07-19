Министр спорта РФ раскритиковал отношение Исинбаевой к воинскому званию

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин заявил о недопустимости поведения двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, назвавшей "номинальным" свое звание майора ВС РФ, которое она получила ранее.

"Недопустимо так относиться к воинскому званию и событиям, которые происходят в стране. Необходимости публичного осуждения нет, но каждый гражданин, любящий свою страну, отрицательно относится к таким заявлениям", - сказал Матыцин.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре вернется к исполнению своих обязанностей члена Международного олимпийского комитета, так как МОК успешно проверил ее и не имеет претензий.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в 2016 году. Ранее в СМИ сообщалось о том, что МОК собирается проверить Исинбаеву, которая является воспитанницей спортивного общества ЦСКА и носит звание майора ВС РФ.

Позднее Исинбаева заявила, что воинское звание ей выдано "номинально".