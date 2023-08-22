Иржи Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Оренбург" расстался с главным тренером Иржи Ярошиком, новым наставником команды стал испанец Давид Деограсия, сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.

"Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Футбольный Клуб "Оренбург" благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!" - говорится в сообщении.

Новым главным тренером назначен Давид Деограсия, который ранее являлся главным тренером Академии ФК "Оренбург". Также он работал в испанских клубах "Депортиво Ла-Корунья", "Сарагоса", "Валенсия", в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

Ярошик возглавил "Оренбург" 22 июня. После пяти туров "Оренбург" занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице МИР Российской премьер-лиги, набрав одно очко.

Будучи игроком, 45-летний Ярошик выступал в московском ЦСКА и самарских "Крыльях Советов". Также он был главным тренером чешского "Теплице".

Ярошик стал вторым уволенным тренером РПЛ в нынешнем сезоне вслед за Сергеем Ташуевым, отправленным в отставку из грозненского "Ахмата". Последний матч "Оренбург" провел как раз против "Ахмата"(проиграл 0:4).