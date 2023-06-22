Иржи Ярошик возглавил "Оренбург"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чешский специалист Иржи Ярошик занял пост главного тренера "Оренбурга", заявил спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Андреев.

"Мы подписали контракт с Ирши Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года. Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком", - приводит слова Андреева "Спорт-Экспресс".

В должности главного тренера "Оренбурга" Ярошик сменил своего соотечественника Марцела Личку, который возглавил московское "Динамо".

Будучи игроком, 45-летний Ярошик выступал в московском ЦСКА и самарских "Крыльях Советов". Также он был главным тренером чешского "Теплице".