Тихонов увидел в Широкове потенциального бойца UFC

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов осудил драки вне спортивных залов, комментируя инцидент с участием экс-капитана национальной команды Романа Широкова, который в матче любительского турнира избил судью.

"Лучше бы этого не было. Роману можно выступать в UFC, он с области, вырос в сложном районе, в Дедовске, там много таких вещей. Я не говорю, что это (драки) надо делать на улицах, пусть ребята дерутся в залах", - сказал Тихонов в ходе пресс-конференции.

В понедельник в интернете появилась видеозапись инцидента, в ходе которого Широков ударил в лицо арбитра Никиту Данченко. В результате матч был остановлен, а судья с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.

Тихонов в момент инцидента находился рядом с Широковым на поле. В нецензурной форме он прогнал человека, попытавшегося снять на камеру последствия инцидента с близкого расстояния. Но вскоре Тихонов извинился перед ним.

Позднее извинился и сам Широков за свой поступок, подчеркнув при этом, что судья допустил ошибки.

Российский футбольный союз во вторник не оставил инцидент без внимание: он осудил Широкова и поддержал Данченко.