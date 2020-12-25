Избитый Широковым судья разочарован приговором футболисту

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный арбитр Никита Данченков недоволен приговором, который вынес суд в отношении избившего его экс-капитана сборной России Романа Широкова.

"Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать", - приводит слова Данченкова "Чемпионат".

"Извинения я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм", - считает арбитр.

Как сообщалось, Широков приговорен к 100 часам обязательных работ, кроме того, с него взыскано 100 тыс. руб. в пользу потерпевшего.

По словам Александра Островского, представлявшего интересы Данченкова в суде, Широков предоставил недостоверные сведения о своем финансовом состоянии.

"У нас иск о возмещении морального вреда на 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тыс. С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек вместе с ним, он находится за гранью нищеты. При этом на нем богатейший особняк, несколько иномарок и так далее", - сетует Островский.

Согласно фабуле дела, 10 августа 39-летний Широков во время любительского матча в рамках турнира "Российская Медиа-Лига" на стадионе "Спартак № 2" в Москве умышленно ударил кулаком по лицу арбитру матча Никите Данченкову, при этом выражаясь нецензурной бранью. После того, как последний упал, футболист ударил его ногой в голову.

В тот же день в интернете появилась видеозапись инцидента. По записи видно, что Широкова вывели из себя решения арбитра Никиты Данченкова - в том числе, показанная Роману за неспортивное поведение красная карточка. Именно после удаления футболист начал избивать арбитра.

Позже Широков публично извинился за свой поступок. Однако потерпевшая сторона извинения не приняла. Кроме того, адвокат Данченкова Александр Островский заявлял, что действия Широкова следует квалифицировать как покушение на убийство. Как сообщалось, на спортсмена заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Экс-полузащитник сборной России, петербургского "Зенита", московских "Спартака" и ЦСКА, а также ФК "Краснодар" находился под подпиской о невыезде.

Как заявляли в прокуратуре Москвы, Широков действовал из хулиганских побуждений, "используя незначительный повод" и "пренебрегая общепризнанными нормами поведения", а также "демонстрируя себя и свои действия окружающей обстановке".

Футболист, согласно приговору, признал вину частично.

Адвокат потерпевшего ранее заявлял, что он и его доверитель считают, что действия Широкова должны быть квалифицированы как покушение на убийство.